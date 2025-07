KREIS ALTENKIRCHEN – Spannende Zeitreise im September

Zu einer Zeitreise in die Ära der Bonner Republik lädt die Kreisvolkshochschule am Dienstag, 9. September im Rahmen einer spannenden Kulturfahrt in die ehemalige Bundeshauptstadt ein. Auf dem Programm stehen Besuche des LVR-Landemuseums mit der Ausstellung zu Jupp Darchinger sowie im „Haus der Geschichte“.

Im August 2025 jährt sich der 100. Geburtstag des Fotografen Jupp Darchinger, der wie kein zweiter Bildjournalist die Akteure und gesellschaftlichen Entwicklungen der Bonner Republik begleitet hat. Als kritischer Chronist prägte Darchinger das visuelle Gedächtnis einer ganzen Epoche – vom Wirtschaftswunder der Adenauer-Ära bis zur Wiedervereinigung Deutschlands. Seine Aufnahmen von Persönlichkeiten wie Willy Brandt und Helmut Schmidt sind Ikonen der Zeitgeschichte.

Unter dem Titel „Jupp Darchinger. Das Auge der Republik“ würdigt das LVR-Landesmuseum Bonn vom 12. Juni bis zum 14. September den außergewöhnlichen Fotografen mit einer Jubiläumsausstellung, die Schlaglichter auf sein bedeutendes Schaffen wirft. Neben prominenten Motiven sind bislang weitgehend unbekannte Arbeiten zu sehen, die neue Perspektiven auf Darchingers einzigartigen Bilderkosmos eröffnen.

Im Anschluss an die 60-minütige Führung durch die Ausstellung ist noch ein freier und ungeführter Besuch im „Haus der Geschichte“ geplant. Dort gibt es, bedingt durch die Umbauarbeiten an der Dauerausstellung, spannende Wechselausstellungen, u.a. zu dem immer noch bzw. wieder aktuellen Thema „Nach Hitler. Die deutsche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus“. Sie stellt dar, wie sich die Menschen – von der Erlebnisgeneration bis zur heutigen Jugend – zu diesem zentralen Kapitel der deutschen Geschichte verhalten. Aber auch leichtere Kost, z.B. eine Ausstellung zum „Skaten und Rollbrettfahren vor und nach der Deutschen Einheit“ werden in dieser Zeit dort zu besichtigen sein. Informationen und Anmeldungen zur Fahrt bei der Kreisvolkshochschule unter der Telefonnummer 02681 812212 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de. Foto: © J.H. Darchinger/Friedrich-Ebert-Stiftung