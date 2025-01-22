KREIS NEUWIED – Landkreis erweitert die Stadtlinien 65 und 66 – Geänderte Fahrpläne unter www.vrminfo.de und in neuer „Stadtverkehrsbroschüre Neuwied“ – Verteilung erfolgt in Kürze

Nachdem das Linienbündel Stadtverkehr Neuwied am 24. August 2024 an den Start ging, gab es seitens der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neuwied vielfach die Anregung, die Linien 65 und 66 anzupassen. Die Linie 65 verläuft bislang zwischen Niederbieber an den Haltestellen Post und Am Hammergraben, fährt dann weiter nach Rodenbach und Segendorf und endete wieder in Niederbieber an der Haltestelle Post. Die Linie 66 fährt bisher von Bendorf Sayn über Engers nach Heimbach–Weis bis zur Haltestelle Hilgenpfad.

Zum Fahrplanwechsel am 14.Dezember 2025 wird die Linie 65 um die Haltestellen Niederbieber Melsbacher Straße und Niederbieber Aubach erweitert. Somit haben die Bürgerinnen und Bürger aus Rodenbach und Segendorf die Möglichkeit, die Einkaufsmöglichkeiten in Niederbieber bequem zu erreichen. Zudem wird die Linie 66 bis nach Gladbach / Kirche verlängert und fährt in Heimbach–Weis künftig auch die Haltestellen Holzweg, Weiser Marktplatz, Oberbüngstraße und Turmgraben an.

Die geänderten Fahrpläne können auf der Homepage des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel unter www.vrminfo.de abgerufen werden. Ebenso sind die neuen Fahrpläne in der neuen „Stadtverkehrsbroschüre Neuwied“ enthalten, die in Kürze an alle Haushalte im Stadtgebiet