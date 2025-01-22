KOBLENZ – Verkehrskontrollen anlässlich Bürgerbeschwerde in Koblenz

Am 15. und 16. Dezember 2025 erfolgte in den Morgenstunden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen durch die Polizei Koblenz die Durchführung gezielter Verkehrskontrollen im Bereich des Bahnhofweges. Anlass der Maßnahme war eine aktuell vorliegende Bürgerbeschwerde wegen der Missachtung des Einfahrtsverbots in den Bahnhofsweg. Ziel dabei war und ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und den Schutz der Anwohner zu gewährleisten. Im Rahmen dieser Kontrollen konnten durch die eingesetzten Beamten an einem Tag 17 Verstöße und an dem darauffolgenden Tag 23 Verstöße gegen das Einfahrtsverbot festgestellt und anschließend ordnungsrechtlich geahndet werden. Darüber hinaus wurden zu diesem Anlass diverse Präventivgespräche mit den Fahrzeugführenden zur Stärkung der Verkehrssicherheit geführt. Aufgrund der Vielzahl an festgestellten Verstößen ist eine Fortsetzung der polizeilichen Maßnahme vorgesehen. Quelle Polizei