KREIS NEUWIED – Kreisverwaltung Neuwied startet offiziellen WhatsApp-Kanal – Bürgerinnen und Bürger erhalten kompakte Updates direkt auf ihr Smartphone

Die Kreisverwaltung Neuwied hat ihren eigenen WhatsApp-Kanal gestartet, um die Bürgerinnen und Bürger schnell, direkt und zuverlässig mit wichtigen Informationen zu versorgen.

„Mit diesem Kanal erweitern wir unser Serviceangebot und bringen unsere Kommunikation noch näher an den Alltag der Menschen“, erklärt Landrat Achim Hallerbach. „So erreichen wir auch diejenigen, die keine Social-Media-Plattformen wie Instagram oder Facebook nutzen und bieten ihnen einen unkomplizierten Zugang zu wichtigen Informationen der Kreisverwaltung.“

Ein weiterer Vorteil von WhatsApp: Im Gegensatz zu anderen sozialen Netzwerken gibt es hier keinen Algorithmus, der die Sichtbarkeit von Beiträgen einschränkt. So kommen die Informationen direkt und ohne Umwege bei den Abonnentinnen und Abonnenten an.

Was bietet der WhatsApp-Kanal?

Aktuelle Hinweise und wichtige Informationen

Hinweise zu Öffnungszeiten und Dienstleistungen, zum Beispiel Updates zu neuen Online-Diensten

Monatliche Updates zu den Stellenangeboten der Kreisverwaltung

Informationen zu Straßensperrungen, u. a. aufgrund Baumaßnahmen.

Wöchentliches Update zu den wichtigsten Themen

Der WhatsApp-Kanal ergänzt die bestehenden Informationskanäle wie die Website und die sozialen Medien und zeichnet sich besonders durch seine Schnelligkeit und Übersichtlichkeit aus. Interessierte können den Kanal jederzeit über WhatsApp abonnieren und bleiben so immer auf dem neuesten Stand. Unter dem folgenden Link gelangt man auf den WhatsApp-Kanal des Kreises Neuwied: www.whatsapp.com/channel/0029VbCQwM67NoaAaUrQFs3Z

QR-Code: Der QR-Code kann ganz einfach mit dem Smartphone gescannt werden. Dazu einfach die Kamera-App oder eine QR-Code-Scanner-App öffnen und die Kamera auf den QR-Code richten. Anschließend erscheint automatisch ein Link auf dem Bildschirm. Durch Antippen des Links öffnet sich der WhatsApp-Kanal. Dort kann der Kanal über „Abonnieren“ bzw. „Kanal folgen“ bequem hinzugefügt werden.