ALTENKIRCHEN – Wandertag bei der Schützengesellschaft Altenkirchen

Nach der Devise, „Es gibt kein schlechtes Wetter, — es gibt nur schlechte Kleidung“, gingen die Altenkirchener Schützen am Vatertag auf Wanderschaft. Rund um Altenkirchen ging die Tour, mit zwei Pausen, wo Fleischwurst im Brötchen und kühle Getränke gereicht wurden. Die Tour wurde von Sebastian Cramer, Schiesswart, geplant. Leider hatte Sebastian keinen Einfluss aufs Wetter, so dass zwischendurch der Regeschirm zum Einsatz kam. Gegen Mittag hab es noch was vom Grill, um die verbrauchte Energie wieder aufzutanken. Das Wetter wurde schließlich gegen Nachmittag besser und die Sonne kam raus. (jge) Foto: