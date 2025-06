KREIS NEUWIED – Kita-Kompass Landkreis Neuwied wird vorgestellt – Vollversammlung des Kreiselternausschusses am 16. Juni in der Wiedparkhalle Neustadt/Wied – Landrat hofft auf regen Zuspruch

Der „Kita Kompass Landkreis Neuwied“ steht im Mittelpunkt der nächsten Vollversammlung des Kreiselternausschusses (KEA) Neuwied am Montag, 16. Juni 2025, um 18:30 Uhr in der Wiedparkhalle (Raiffeisenstraße 9), in Neustadt/Wied.

„Unser Kita Kompass dient der Orientierung für Eltern und als Wegweiser für die Kita-Bedarfsplanung. Konkret geht es an diesem Abend um die Kita-Bedarfsplanung selbst, die Konsequenzen aus der durchgeführten Elternumfrage sowie die Ausgestaltung der Themenkomplexe frühkindlicher Bildung, Kita-Sozialarbeit und ein Schutzkonzept“, erläutert der KEA-Vorsitzende Vorsitzende Christoph Zimmer.

Diese und weitere Fragen sollen im Rahmen der Vollversammlung gemeinsam mit der Initiative für Bildung und Erziehung Berlin (IBEB), dem Kreisjugendamt (Kita-Bedarfsplanung und Präventive Hilfen in Kitas) und dem Kreiselternausschuss unter die Lupe genommen werden.

„Wir sehen einem bestimmt interessanten Austausch in einer wichtigen Thematik entgegen und hoffen, viele Mitglieder des Kreiselternausschusses folgen unserer Einladung“, freut sich Landrat Achim Hallerbach auf eine rege Teilnahme.

Im Einzelnen sieht die Tagesordnung wie folgt aus:

Eröffnung und Vorstellung der Akteurinnen und Akteure des Abends Begrüßung durch Landrat Achim Hallerbach Bedarfsplanung: a. Überblick durch das Kreisjugendamt; b. Vorstellung der Ergebnisse der Bedarfsumfrage (Herbst 2025) durch das IBEB; c. Fazit Welt Café: Interaktiver Austausch mit der Initiative für Bildung und Erziehung Berlin IBEB, dem Kreisjugendamt Neuwied und dem KEA-Vorstand Evaluation des Abends Ausblick auf die Vorstandsneuwahlen im Dezember 2025

