ALTENKIRCHEN – Lesung mit der Bestsellerautorin Anne Gesthuysen

ALTENKIRCHEN – 24. Westerwälder Literaturtage – 01. Juli 2025, ab 19:00 Uhr, Theodor-Maas-Haus, Wilhelmstraße 6, 57560 Altenkirchen – Anne Gesthuysen – Vielleicht hat das Leben Besseres vor – Lesung mit der Bestsellerautorin Anne Gesthuysen

Im Rahmen der Westerwälder Literaturtage wird am 1. Juli um 19 Uhr die Bestsellerautorin Anne Gesthuysen mit ihrem neusten Roman „Vielleicht hat das Leben Besseres vor“ im Theodor-Maas-Haus in Altenkirchen zu Gast sein.

Die Autorin knüpft mit ihrem neuen Buch an ihren Debüterfolg „Wir sind doch Schwestern an“, der sich über eine halbe Million Mal verkaufte. „Vielleicht hat das Leben Besseres vor“ erzählt die Geschichte einer jungen Pastorin am Niederrhein, einer Mutter, die unermüdlich für ihr Kind kämpft und einer Dorfgemeinschaft, die Schicksal spielen möchte: In der kleinen Gemeinde Alpen am Niederrhein laufen die Vorbereitungen für das jährliche Spargelfest auf Hochtouren. Während die Zelte aufgebaut werden und der Chor rund um Ottilie Oymann über »diskriminierungssensible Sprache« in alten Liedtexten streitet, hat die Pastorin Anna von Betteray ganz andere Sorgen. Raffaela, ein Mädchen, das seit einem Unfall geistig behindert ist, liegt im Koma. Sie wurde bewusstlos aufgefunden, niemand weiß, was passiert ist. Umso mehr brodelt die Gerüchteküche. Wurde das Mädchen Opfer einer Gewalttat? Stecken Drogendealer oder Spargelstecher dahinter?

Die Polizei folgt den spärlichen Spuren, das Dorf ermittelt eifrig mit. Auch ihre eigene Familie bereitet Anna Kummer: Ihre Schwester Maria kämpft mit ihrer Sucht und Ängsten, ihr Neffe Sascha sucht nach Halt, und ihre Mutter versucht ständig, sie zu verkuppeln. Als unvorhergesehene Ereignisse die Familien zusammenbringen, zeigt sich: Hoffnung kann blühen, wenn man es am wenigsten erwartet.

Mit psychologischem Feingefühl und hinreißendem Witz erzählt Anne Gesthuysen von Schuldgefühlen und Mutterliebe, der Kraft einer Gemeinschaft und einem Leben, das endlich gelebt werden will.

Der Vorverkauf läuft bereits: Tickets für 15 € sind erhältlich in allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen. Bei Ticket Regional fallen Servicegebühren und ggf. Gebühren für Zahlungsverkehr und Versand an. Die Karten können jedoch gebührenfrei auf Rechnung von der Programmleiterin zugeschickt werden: Telefon 02742 1874 (der buchladen Wissen) oder Mail an buchladenwissen@web.de. An der Abendkasse kosten die Karten, wenn noch verfügbar, 18 €.

Anne Gesthuysen wurde 1969 am unteren Niederrhein geboren. Sie studierte Journalistik und Romanistik. In den 90er-Jahren arbeitete sie bei Radio France, als Reporterin für WDR, ZDF und VOX, schließlich auch als Moderatorin. Von 2002 – 2014 moderierte sie das »ARD-Morgenmagazin«. Bereits ihr erster Roman »Wir sind doch Schwestern« war 2012 ein durchschlagender Erfolg, der 2018 auch verfilmt wurde. 2015 erschien »Sei mir ein Vater«, 2018 folgte »Mädelsabend«. Anne Gesthuysen lebt in Köln.