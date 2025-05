KREIS NEUWIED – Führungskräfte von morgen erfolgreich ausgebildet – Kreisverwaltung Neuwied legt Grundstein für eine zukunftsorientierte Personalentwicklung

13 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Neuwied haben erfolgreich die Nachwuchsführungskräfte-Qualifizierung abgeschlossen. Über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren haben sie sich intensiv mit den Herausforderungen und Anforderungen von Führungsaufgaben auseinandergesetzt. Nun konnten sie bei einer kleinen Feierstunde ihre Zertifikate in Empfang nehmen.

„Es freut mich sehr, dass wir in der Kreisverwaltung motivierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Die Schulung bietet eine wertvolle Grundlage für zukünftige Führungsaufgaben“, betonte der 1. Kreisbeigeordnete Philipp Rasbach, als er in Vertretung für Landrat Achim Hallerbach die Zertifikate an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer überreichte.

Auch Büroleiterin Diana Wonka lobte die Absolventinnen und Absolventen: „Ihr Engagement zeigt, dass wir für die Zukunft gut aufgestellt sind. Ich möchte Sie ausdrücklich ermutigen, sich auch aktiv auf Leitungspositionen zu bewerben.“

Die Nachwuchsführungskräfte-Schulung wurde in Kooperation mit der Hochschule Mainz durchgeführt. Professor Dr. Nagel, der selbst einige Seminare leitete, war ebenfalls bei der Abschlussveranstaltung anwesend. Die Teilnehmenden durchliefen verschiedene Module zu Themen wie Führung, Kommunikation und Konfliktmanagement. Eine dreitägige Führungs-Hospitation in einem anderen Fachbereich der Kreisverwaltung gab praxisnahe Einblicke.

Landrat Achim Hallerbach ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, den Absolventinnen und Absolventen seine Anerkennung auszusprechen: „Ich gratuliere Ihnen herzlich zu diesem wichtigen Schritt auf Ihrem beruflichen Weg und freue mich, wenn Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten künftig in verantwortungsvollen Positionen einbringen.“

Die erfolgreiche und praxisnahe Schulung, welche etwa alle fünf Jahre angeboten wird, bildet die Grundlage für eine zukunftsorientierte Personalentwicklung und hat bereits zur Besetzung mehrerer Leitungsstellen beigetragen. Die Absolventinnen und Absolventen der Nachwuchsführungskräfte-Qualifizierung sind: Sven Adamczewski, Daniel Baldus, Lena Behrens, Kristina Greilich, Valerie Helmes, Christina Junk, Katrin Kaiser-Parker, Kai Kambeck, Lisa Schmidt, Fabian Siemens, Philipp Stuntz, Sebastian Theiß und Sebastian Trambale.