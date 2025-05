BAD HÖNNINGEN – Diebstahl von Anhänger in Bad Hönningen

Im Zeitraum zwischen Samstag, 10. Mai 2025, ca. 16:00 Uhr, und Montag, 12. Mai 2025, gegen 16:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz am Schloss Ahrenfels ein Kfz-Anhänger entwendet. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen mit Grünschnitt beladenen Anhänger mit dem Kennzeichen NR – JA 375. Zum Zeitpunkt der Tat war der Anhänger ordnungsgemäß abgestellt. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Parkplatzes beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Anhängers geben können, sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein unter der Telefonnummer 02644 / 943-0 zu melden. Quelle: Polizei