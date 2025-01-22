KREIS NEUWIED – Erfolgreicher Auftakt der Wärmebotschafter-Kampagne im Kreis Neuwied – Weitere Informations-Veranstaltungen zu erneuerbaren Heiztechniken folgen im Jahresverlauf

Mit großem Interesse und dementsprechend zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind die ersten Veranstaltungen der neuen Wärmebotschafter-Kampagne des Landkreises Neuwied erfolgreich gestartet. Sowohl der Online-Infoabend zum Thema „Biomassewärmeerzeugung“, als auch die Präsenzveranstaltung zur Wärmepumpe stießen auf starke Resonanz bei Hauseigentümerinnen und Hauseigentümern aus der Region. Besonders positiv aufgenommen wurden die unabhängigen Praxisberichte der ehrenamtlichen Wärme- und Solarbotschafter sowie die Möglichkeit, direkt mit Fachleuten, Energieberatern und regionalen Akteuren ins Gespräch zu kommen.

Im Mittelpunkt der ersten Veranstaltungen standen neben modernen Heiztechniken insbesondere Fragen zu Fördermöglichkeiten, Betriebskosten, Wärmeverteilung im Gebäude und praktischen Erfahrungen aus dem Alltag. Auch das neue E-Learning-Angebot der Ofenakademie wurde sehr gut angenommen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten kostenfreie Zugangscodes zum sogenannten „Ofenführerschein“, der Wissen zum effizienten und umweltgerechten Betrieb von Feuerstätten vermittelt.

Ein weiterer wichtiger Baustein der Kampagne bleibt die individuelle Unterstützung: Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer können weiterhin kostenlose Beratungstermine mit Energieberaterinnen und Energieberatern für ihr Zuhause in Anspruch nehmen.

Die Veranstaltungsreihe wird am Mittwoch, 3. Juni 2026, 17:30, Uhr mit einer weiteren Online-Veranstaltung fortgesetzt. Themenschwerpunkte sind diesmal Photovoltaik und Solarthermie. Neben Grundlagen zu Technik und Einsatzmöglichkeiten erhalten die Teilnehmenden Informationen zu Wirtschaftlichkeit, Eigenverbrauch, Förderprogrammen und Kombinationsmöglichkeiten mit bestehenden Heizsystemen.

Weitere Termine der Wärmebotschafter-Kampagne

2026 – 20. August 2026 | 17:30 Uhr | Online – Thema: Energiespeicher & Dynamische Stromtarife. Im Fokus stehen moderne Stromspeicher, intelligentes Energiemanagement und die Chancen dynamischer Stromtarife für Haushalte mit Photovoltaik, Wärmepumpe oder Elektroauto.

Oktober 2026 | 17:30 Uhr | ASL Linkenbach, Deponiestraße 1, Linkenbach – Thema: Geothermie & „Kalte Nahwärme“. Die Präsenzveranstaltung informiert über oberflächennahe Geothermie, kalte Nahwärmenetze und innovative Möglichkeiten einer klimafreundlichen Wärmeversorgung für Wohngebäude und Quartiere. Dezember 2026 | 17:30 Uhr | Online. Thema: Biomasse – Holz & Pellets – Zum Jahresabschluss werden moderne Biomasseheizungen, Emissionsanforderungen, Brennstoffe sowie aktuelle Fördermöglichkeiten erneut aufgegriffen und vertieft.

Die Wärmebotschafter-Kampagne wird gemeinsam mit der LEADER-Raiffeisenregion, der Region Rhein-Ahr, der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz sowie den Bezirks-Schornsteinfegerinnen und -Schornsteinfegern umgesetzt. Unterstützt wird das Projekt zusätzlich durch ehrenamtliche Wärme- und Solarbotschafter, die ihre Erfahrungen unabhängig und praxisnah weitergeben.

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos. Anmeldungen und Informationen erfolgen über das Klimaschutzportal des Kreises Neuwied oder per E-Mail an: klimaschutz@kreis-neuwied.de