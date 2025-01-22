BITZEN – Verkehrsunfallflucht in 57539 Bitzen – Person schwerverletzt liegen lassen

In der Nacht zum Sonntag, 31.05.2026 lief um 01.35 Uhr ein Fußgänger auf der L 267 von Bitzen nach Opperzau. Im Kurvenbereich wurde der Fußgänger vermutlich von einem Fahrzeug erfasst und stürzte in den angrenzenden Grünstreifen und wurde schwer verletzt. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Wissen unter der Rufnummer 02742 9350 entgegen. Quelle: Polizei