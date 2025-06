KREIS NEUWIED – Den Umgang mit Fahrschein-Automaten lernen – Kostenlose Ticket- und Automatenschulung am 10. Juli 2025 – im Max-zu-Wied-Saal der Kreisverwaltung Neuwied

Zuweilen mutet das Handling mit Fahrschein-Automaten wie ein Buch mit sieben Siegeln an. Um diesem Missstand abzuhelfen, bietet der Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) in Zusammenarbeit mit dem ökologischen Verkehrsclub Deutschland/Kreisverband Mittelrhein (VCD) wieder kostenlose Ticket- und Automatenschulungen an. Die nächste Schulung findet am Donnerstag, 10. Juli 2025, zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr im Max-zu-Wied-Saal der Kreisverwaltung Neuwied statt.

Das rund zweistündige Seminar gibt Senioren, Umsteigern oder Freizeitplanern einen umfassenden Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten der Mobilität im Verbundgebiet. In den Ticket-Schulungen werden viele Fragen geklärt, wie zum Beispiel: Welches Ticket ist das günstigste? Wo bekomme ich die Informationen her? Kann ich mit meinem Fahrschein Bus und Bahn fahren? Welcher Bus fährt mich an mein Ziel? Wie oft muss ich umsteigen?

Nach einer Pause geht es gemäß der Devise „Learning by Doing“ in die Praxis der Automatenschulung am Bahnhof Neuwied. Anschließend besteht die Möglichkeit einer Busfahrt ins Zentrum mit Besuch eines Cafés. Die Rückkehr ist für circa. 15 Uhr vorgesehen.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten während der Schulung einen Gutschein für eine VRM MobilCard für ein Jahr, die den VRM-Einzelfahrschein um 25 Prozent verbilligt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung (Name, Anschrift, Telefon) ist aus Kapazitätsgründen erforderlich. Verbindliche Anmeldungen sind bis spätestens 9. Juli 2025, telefonisch unter 02631/803374 oder per E-Mail an Linda.Buettner@kreis-neuwied.de zu richten. Ticket- und Automatenschulung am 10. Juli 2025, 10:00 Uhr bis ca. 12:00 Uhr, Max-zu-Wied-Saal, Kreisverwaltung Neuwied.