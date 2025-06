FRANKENTHAL – Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 61 in der Gemarkung Frankenthal

Freitagabend ereignete sich auf der A 61 in der Gemarkung Frankenthal ein schwerer Verkehrsunfall. Am 20. Juni 2025, um 18:35 Uhr, befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Motorrad die A61 vom Autobahnkreuz Ludwigshafen kommend in Richtung Koblenz. In Höhe des Autobahnkreuz Frankenthal verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Durch den Sturz erlitt er lebensbedrohliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Die 60-jährige Sozia des Motorradfahrers erlitt Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Hinweise auf Fremdverschulden liegen bis zum jetzigen Zeitpunkt der Polizei keine vor. Die Hauptfahrbahn der A 61 war für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Die zuständige Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Frankenthal ordnete die Hinzuziehung eines Gutachters an der Unfallstelle an. Die Polizeiautobahnstation Ruchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer: 06237/933-0 zu melden. Quelle Polizei