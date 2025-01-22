KREIS ALTENKIRCHEN – „Palliativ Care Wegweiser“ überarbeitet

„Nicht dem Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben geben.“ Dieses zentrale Zitat der Hospizbewegung zielt in erster Linie auf jene, die ihren letzten beschwerlichen Weg angetreten haben. Doch der Kern dieser Botschaft trifft gleichermaßen auf alle die zu, die diesen letzten Weg begleiten – Angehörige, Freunde, Bekannte. Neben der Trauer über den nahenden Verlust eines geliebten Menschen kommen oftmals Gefühle der Ohnmacht und Unsicherheit hinzu. Doch an vielen Stellen im Kreis Altenkirchen (und darüber hinaus) gibt es Stellen, wo Betroffene, ob unmittelbar oder mittelbar, professionelle Hilfe finden und auf diesem Weg – oftmals im wahrsten Sinne des Wortes – an die Hand genommen werden.

Einen Überblick über sämtliche Ansprechpartner im Palliativ- und Hospizbereich bietet seit Längerem der „Palliativ Care Wegweiser“ der Kreisverwaltung. Die Broschüre ist nach einigen Jahren nun noch einmal grundlegend überarbeitet worden, befindet sich der medizinische Bereich doch in einem permanenten Wandel. Dazu muss man nicht allein auf die Umbrüche in der Krankenhauslandschaft schauen. Denn gerade mit Blick auf die Versorgung Todkranker ist auch zu berücksichtigen, dass mit dem Ökumenischen Hospiz Betzdorf-Bruche die erste Einrichtung ihrer Art im Kreis eröffnet werden konnte.

Der „Palliativ Care Wegweiser“ wurde maßgeblich von Karin Zimmermann redaktionell zusammengestellt, unterstützt wurde sie dabei von Anja Weber (Kreisverwaltung). Gemeinsam mit Abteilungsleiterin Michaela Heuser stellten beide jetzt die Broschüre Landrat Dr. Peter Enders vor. In seinem Vorwort bedankt sich dieser bei allen Menschen, die sich in der Region der Palliativversorgung engagieren: Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, Ehrenamtliche, Seelsorgerinnen und Seelsorger. „Sie leisen einen unschätzbaren Beitrag, damit Menschen in ihrer letzten Lebensphase nicht allein sind“, schreibt Enders, der selbst Palliativmediziner ist.

Der Wegweiser wird zeitnah online auf der Homepage der Kreisverwaltung Altenkirchen zu finden sein, in gedruckter Form ist er unter anderem über die Pflegestützpunkte und die Gemeindeschwestern erhältlich.