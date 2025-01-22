ALTENKIRCHEN – DIERDORF – NEUWIED – Winterlicher Zauber im Phantasialand – Angebot der Kreisjugendpflegen Neuwied und Altenkirchen sowie der Jugendpflege der VG Dierdorf für Jugendliche ab 12 Jahre

Die Kreisjugendpflege Neuwied und Altenkirchen sowie die Jugendpflege der Verbandsgemeinde Dierdorf veranstalten am 24. Januar 2026 für Jugendliche ab 12 Jahre eine Fahrt ins abenteuerliche Phantasialand. Auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wartet ein Tag voller magischer Winter-Atmosphäre, spannender Attraktionen und einzigartiger Erlebnisse im Freizeitpark. Abfahrtsorte sind Altenkirchen und Oberhonnefeld-Gierend. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 35 Euro. Anmeldungen und Rückfragen nimmt das Kreisjugendamt Neuwied, Sina Muscheid, Nicole Bauer oder Simone Höhner, E-Mail: Jugendarbeit@kreis-neuwied.de, entgegen.