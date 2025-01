KREIS ALTENKIRCHEN – Neuer Qualifizierungskurs für die Kindertagespflege

Was die Kinderbetreuung im Kreis Altenkirchen angeht, kann guten Gewissens von einem nahezu flächendeckenden Angebot gesprochen. In über 80 Kindertagesstätten im Kreis wird hervorragende pädagogische Arbeit geleistet. Aber nicht nur dort: Ein unverzichtbarer Baustein ist dabei die Kindertagespflege. Viele Eltern entscheiden für eine Tagesmutter oder einen Tagesvater – die Nachfrage steigt. Dabei können sie sich auf eine ebenso hohe Qualität in Sachen Erziehung und Bildung verlassen wie in den Kitas. Basis dafür sind die Qualifizierungskurse des Jugendamts, gefördert vom Land Rheinland-Pfalz und dem Kreis Altenkirchen. Ein solcher Kurs startet wieder am 7. März. Hier werden die fachlichen Voraussetzungen geschaffen, zusätzlich müssen die Teilnehmenden persönliche und räumliche Anforderungen erfüllen, um in der Kindertagespflege arbeiten zu können.

Der Qualifizierungskurs im Umfang von 300 Unterrichtsstunden, durchgeführt von der Kreisvolkshochschule, gliedert sich in eine tätigkeitsvorbereitende Phase mit 160 Unterrichtseinheiten und eine tätigkeitsbegleitende mit 140 Unterrichtseinheiten, die sich direkt an die erste Phase anschließt. Im Rahmen der tätigkeitsvorbereitenden Phase der Qualifizierung sind zwei Praktika im Gesamtumfang von 80 Stunden zu leisten. Diese werden bei einer erfahrenen Tagespflegeperson und in einer Kindertagesstätte durchgeführt. Der zweite Teil der Weiterbildung ist auf eine Begleitung der dann beginnenden Tagespflegetätigkeit ausgerichtet. Insgesamt vermittelt der Kurs umfassende Kenntnisse, Sicherheit im Umgang mit Kindern und eine Vorbereitung auf den Tagespflegealltag.

Nähere Informationen zum Kurs gibt es bei Susanne Morgenschweis oder Carola Paas unter Tel. 02681 81-2561 bzw. -2578. Telefonische Beratungstage werden am 21. und 27. Januar jeweils von 8.30 Uhr bis 16 Uhr angeboten. Zudem finden zwei kostenfreie Infoveranstaltungen statt: am Mittwoch, 22. Januar, um 17 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Hamm (Sieg) und am Mittwoch, 29. Januar, um 18.30 Uhr im ev. Gemeindehaus Daaden.

Foto: Hoffen auf viele neue Tagesmütter und -väter für den Kreis Altenkirchen (v.r.): Carola Paas und Susanne Morgenschweis vom Jugendamt und Holger Telke als Leiter der Kreisvolkshochschule. Foto: Kreisverwaltung/Thorsten Stahl