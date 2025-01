ALMERSBACH – Geschwindigkeitskontrollen in Almersbach

Mittwoch, 08. Januar 2025, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in den Nachmittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen in Almersbach, in der Koblenzer Straße, durch. Hierbei konnten insgesamt 15 Fahrzeugführer gemessen werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen wurden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei