KREIS ALTENKIRCHEN – Erfolgreiche Teilnahme bei „Jugend musiziert“

Nach intensiver Vorbereitung konnte das Akkordeon-Quartett der Kreismusikschule mit Mara Kann, Liesbeth Telke, Lina Pieritz und Jenny Bergstresser beim diesjährigen Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Dortmund einen herausragenden Erfolg erzielen. Die vier jungen Musikerinnen wurden für ihre Leistung mit einem 2. Preis und 22 Punkten ausgezeichnet.

Unter der Leitung von Michael Wagner hatte sich das Ensemble über Wochen hinweg mit großem Engagement und musikalischer Disziplin auf den Wettbewerb vorbereitet. Die intensive Probenarbeit zahlte sich nun aus: Mit musikalischem Feingefühl, technischem Können und einem überzeugenden Zusammenspiel begeisterte das Quartett die Jury.

Der Erfolg hat zudem eine besondere Bedeutung, da das Akkordeon zum „Instrument des Jahres 2026“ ernannt wurde und damit verstärkt im Fokus der musikalischen Öffentlichkeit steht. Umso erfreulicher ist es, dass junge Talente auf diesem Instrument solche herausragenden Leistungen zeigen.

„Mit ihrem Preis setzt das Quartett ein starkes Zeichen für die Nachwuchsarbeit und die Bedeutung gemeinschaftlichen Musizierens“, so Marc Schaeferdiek als Leiter der Kreismusikschule.