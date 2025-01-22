GIELEROTH – Freimaurerloge „Zur Wahrheit und Treue“ in Neuwied spendet dem Verein „Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth / Unnauer Paten e.V.“

Die Freimaurerloge „Zur Wahrheit und Treue“ in Neuwied hat dem Verein „Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth / Unnauer Paten e.V.“ eine Spende von 4.500 Euro übergeben und damit ihr humanitäres Engagement in der Region erneut unter Beweis gestellt. Die Initiative zur Unterstützung dieses Vereins ging auf den Logenbruder Jost Fischer zurück, der den Vorschlag für diese Spendenaktion eingebracht hatte.

Spende für Familien mit schwerkranken Kindern

Am 23. März 2026 überreichten Vertreter der Loge „Zur Wahrheit und Treue“ in Neuwied eine Spende in Höhe von 4.500 Euro an den Verein „Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth / Unnauer Paten e.V.“. Die Summe wurde durch Beiträge der Brüder der Loge sowie durch Spenden von Freunden und Gästen aufgebracht und soll unmittelbar Familien mit krebs- und schwerstkranken Kindern zugutekommen.

Der Betrag ist unter anderem dafür vorgesehen, Eltern in akuten Notsituationen zu entlasten – etwa durch die Übernahme von Fahrtkosten zu Klinikaufenthalten, Übernachtungskosten in Kliniknähe, Betreuungsgeldern für Geschwisterkinder oder notwendigen Anschaffungen, die von Kostenträgern nicht oder nur teilweise übernommen werden. Nach Angaben des Vereins kommen Spenden dieser Art ohne großen Verwaltungsaufwand direkt bei den betroffenen Familien an und ermöglichen schnelle, unbürokratische Hilfe.

Verein mit langer Tradition im Westerwald

Die „Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth / Unnauer Paten e.V.“ gehen auf zwei Initiativen zurück, die seit vielen Jahren im Westerwald Familien mit krebs- und schwerstkranken Kindern unterstützen. Beide Organisationen entstanden aus persönlicher Betroffenheit und dem Wunsch, betroffenen Familien nicht nur ideell, sondern vor allem ganz praktisch und finanziell zur Seite zu stehen.

Im Jahr 2024 schlossen sich die bislang getrennt agierenden Vereine zusammen und treten seither unter dem gemeinsamen Namen „Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth / Unnauer Paten e.V.“ auf. Durch den Zusammenschluss konnten die Aktivitäten gebündelt und der gesamte Westerwald – in Einzelfällen auch Regionen darüber hinaus – noch gezielter unterstützt werden. Das Spektrum reicht von der direkten Hilfe für Familien über die Unterstützung von Kinderkliniken und ambulanten Diensten bis hin zur Förderung von Projekten, die die Versorgung und Begleitung der Kinder langfristig verbessern.

Ein Abend, der unter die Haut ging

Im Rahmen der Spendenübergabe wurde den anwesenden Gästen der Verein und seine Arbeit in einem eindrucksvollen Vortrag vorgestellt. Anders als bei vielen üblichen Präsentationen standen weniger Strukturen und Jahreszahlen im Mittelpunkt, sondern vor allem die Schicksale der betroffenen Kinder und ihrer Familien.

Der Referent schilderte, welche Belastung eine schwere Erkrankung eines Kindes für Eltern und Geschwister bedeutet und wie sehr Familien auf verlässliche, unbürokratische Unterstützung angewiesen sind. Viele Zuhörer berichteten im Anschluss von einem emotional sehr bewegenden Abend, der eindrucksvoll vor Augen führte, welchen Unterschied gezielte Hilfe im Alltag der Familien machen kann.

Freimaurerei als gelebter Humanismus

Die Neuwieder Freimaurerloge „Zur Wahrheit und Treue“ blickt auf eine lange Tradition in der Region zurück und versteht ihr Engagement als Ausdruck eines humanistischen Werteverständnisses. Die Freimaurerei beruft sich seit jeher auf Prinzipien wie Humanität, Brüderlichkeit und Nächstenliebe und sieht darin einen Auftrag, nicht nur an der persönlichen moralischen Entwicklung zu arbeiten, sondern sich auch gesellschaftlich einzubringen.

Mit der Unterstützung der Kinderkrebshilfe Gieleroth / Unnauer Paten sowie früheren Spendenaktionen, unter anderem zugunsten sozialer und karitativer Einrichtungen in Neuwied und Umgebung, knüpft die Loge an diese Tradition an. Auch künftig will die Loge Projekte fördern, bei denen Hilfe direkt bei Menschen in schwierigen Lebenssituationen ankommt und einen spürbaren Unterschied in ihrem Alltag macht.

Wer mehr über die Freimaurerloge „Zur Wahrheit und Treue“ in Neuwied und ihre Aktivitäten erfahren möchte, findet weitere Informationen auf der Internetseite der Loge. Interessierte Männer, die sich für die freimaurerischen Werte und das humanitäre Engagement der Loge interessieren, können dort auch Kontakt für ein unverbindliches Informationsgespräch aufnehmen.