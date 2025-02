KREIS ALTENKIRCHEN – Ehrenamt – verbindet!

Aktiv bleiben, sich einbringen und anderen behilflich sein. Auch im Kreis Altenkirchen sind viele Bürgerinnen und Bürger bereit, sich freiwillig und ehrenamtlich für das Gemeinwesen zu engagieren. Ob im Sportverein, bei der Freiwilligen Feuerwehr, in Chören oder Initiativen: An vielen unterschiedlichen Stellen leisten Ehrenamtliche täglich wichtige Arbeit für die Gemeinschaft, knüpfen neue Kontakte und bringen Ihre Lebenserfahrung mit ein.

Dieses Engagement stärkt und unterstützt der Landkreis Altenkirchen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ehrenamtskoordination in den jeweiligen Verbandsgemeinden. Sie unterstützen Bürgerinnen und Bürgern, die sich nach ihren Fähigkeiten für das Gemeinwohl einsetzen.

Die Ehrenamtskoordination in den Verbandsgemeinden richtet sich zum einen Menschen, die sich für eine ehrenamtliche Tätigkeit interessieren oder diese bereits ausüben, zum anderen an Organisationen, Vereine, Initiativen und Projekte, die ehrenamtlich tätig sind. Darüber hinaus informieren sie allgemein über das Thema Ehrenamt. Auch arbeiten die Koordinatoren unter der Leitung von Agnes Brück, der Ehrenamtsbeauftragten der Kreisverwaltung Altenkirchen, im Netzwerk Ehrenamt des Landkreises Altenkirchen. Hier haben sich Einrichtungen und Organisationen aus sozialen Bereichen und Kommunen zusammengefunden.

Ziel des Netzwerkes ist es, das Ehrenamt in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen und eine Vernetzung aller Organisationen, die mit Ehrenamtlichen arbeiten, zu fördern und zu unterstützen, um so gemeinsam noch mehr bewirken zu können. Das Team versteht sich als Ansprechpartner, um Ehrenamtliche zu vermitteln, Organisationen/ Vereine zu beraten, neue Zielgruppen zu erschließen und das Ehrenamt in den Verbandsgemeinden zu fördern. Eine Terminvereinbarung ist jederzeit möglich:

VG Altenkirchen-Flammersfeld, Rebecca Seuser (Zimmer 111), Rathausstr. 13, 57610 Altenkirchen, E-Mail: rebecca.seuser@vg-ak-ff.de ; Telefon: 02681-85-250

VG Betzdorf- Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“, Emma Berndt, Hellerstraße 2, 57518, Betzdorf, E-Mail: emma.berndt@vg-bg.de ; Telefon: 02741 291- 411

VG Hamm (Sieg) – Kulturhaus Hamm, Emilienne Markus, Scheidter Str. 11, 57577 Hamm (Sieg), E-Mail: emilienne.markus@hamm-sieg.de; Tel.: 02682 969789

VG Kirchen – Stabsstelle für Vereine, Ehrenamt und Touristik, Sven Wolff, Lindenstr. 3, 57548 Kirchen E-Mail: sven.wolff@kirchen-sieg.de ; Tel: (0 27 41) 688 – 242

VG Wissen, Jochen Stentenbach (Zimmer: 23), Rathausstraße 75, 57537 Wissen, E-Mail: Jochen.Stentenbach@rathaus-wissen.de ; Tel.: 02742 939-159

Foto: Sie koordinieren die Ehrenamtsarbeit im Landkreis Altenkirchen (v.l.): Rebecca Seuser, Agnes Brück, Jochen Stentenbach, Emma Berndt, Sven Wolff und Emilienne Markus. Foto: Kreisverwaltung / Christina Heimlich