ALTENKIRCHEN – Vorstandswechsel und Ehrungen bei den Altenkirchener Schützen – Die Schützengesellschaft Altenkirchen 1845 e.V. hielt am Samstag ihre jährliche Jahreshauptversammlung im heimischen Schützenhaus ab. Auf der Tagesordnung standen unter anderem das 180-jährige Jubiläum, Vorstandswahlen und besondere Ehrungen.

Am Samstag fanden sich ab 15.00 Uhr insgesamt 75 Mitglieder der Schützengesellschaft Altenkirchen zusammen. Schützenmeister Jörg Gerharz eröffnete die Jahreshauptversammlung und bat zunächst alle Anwesenden sich im Gedenken an die verstorbenen Mitglieder zu erheben. Geschäftsführer Simon Hermes trug anschließend die Kurzfassung des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung vor.

Es folgten die Jahresberichte sämtlicher Vorstandsmitglieder. Jörg Gerharz hob in seiner Ansprache an die Versammlung besonders die positive Veranstaltungskultur hervor und die damit einhergehende große Beteiligung vieler aktiver Mitglieder und Helfer. Damit lenkte er den Fokus auf 2025 und das 180-jährige Jubiläum, das die Altenkirchener Schützengesellschaft in diesem Jahr feiert. Anlässlich dieses besonderen Geburtstages wurde eine neue Auflage der Vereinschronik von Markus Becker auf den Weg gebracht. Diese wurde der Versammlung vorgestellt und der Verkauf der 250 Exemplare eröffnet.

Nach den Jahresberichten galt es nun neue Ämter des Vorstandes und der Offiziersgruppe zu besetzen. 2. Vorsitzender Christoph Röttgen gab im Vorfeld bereits seinen Rücktritt bekannt. Seinem Vorschlag Guido Franz als seinen Nachfolger zu wählen, folgte die Versammlung prompt. Auch Karl-Heinz Pree gab im Vorjahr bekannt, sein Amt als Sportwart Gewehr weitergeben zu wollen. Hier übernimmt ab sofort Stefanie Börgerding die Leitung der Langwaffenabteilung. Sportlich ging es weiter – Auch die Kurzwaffenschützen haben einen neuen Leiter. Ralph Merfert stellte seine Position als Sportwart Kurzwaffe ebenfalls zur Wahl und übergibt nach Neuwahl sein Amt an Gerhard Reiter, der bislang hauptsächlich den BDS-Bereich leitete. Weiter im Amt bleiben durch turnusmäßige Wahlen Gero Heinemann als 1. Kassierer und Torsten Löhr als 2. Geschäftsführer.

Anschließend folgten die Wahlen rund um die Offiziere. Torsten Henschel als Feldwebel stand turnusmäßig zur Wahl, doch hatte im Vorfeld bereits bekannt gegeben nach 11 Jahren im Amt das Zepter gerne an die jüngere Generation weiter geben zu wollen. Auch seinem Vorschlag Waldemar Beitinger zu wählen, folgte die Versammlung. Dem Feldwebel folgte die Wahl des Fähnrichs. Lars Dahm informierte die Anwesenden darüber, sein Amt leider aus zeitlichen Gründen abgeben zu müssen, da ihn sein Studium ins Ausland zieht. Die Versammlung wählte René Niederhausen zu seinem Nachfolger. Nina Weyland wurde in ihrer Position als Waffenmeister II turnusmäßig wiedergewählt.

Weiter ging es mit der Blockwahl der Schießkommission. Volker John, Tobias Henn, Christoph Röttgen und Jonas Cramer wurden turnusmäßig wiedergewählt. Neu hinzugekommen ist Sonja Sieber. Ebenfalls wiedergewählt wurden die Rechnungsprüfer Walter Wentzien, Herbert Röttgen und Klaus Heinemann.

Gegen Ende der Veranstaltung wurden für ihre Verdienste rund um das Schützenwesen Winfried Müller, Anne Schulz, Gabi Thelen, Heidi Müller (fehlend), Lars Dahm, David Lindlein, Felix Hain und Ben Ochsenbrücher die kleine bronzene Ehrennadel des RSB verliehen. Maria Hilkhausen, Ralph Merfert und Guido Franz erhielten die kleine silberne Ehrennadel des RSB. Die kleine goldene Ehrennadel des RSB erhielt Jörg Gerharz für seine Verdienste. Zum Schluss stand jedoch die wohl wichtigste Ehrung des Tages an. In Anerkennung für seine Verdienste zum Wohl der Altenkirchener Schützengesellschaft, die vielen Jahre aktiven Schießsports und dessen Weiterentwicklung im Verein, wurde Klaus Franzmann zum Ehrenmitglied der Altenkirchener Schützengesellschaft gewählt. Unter großem Beifall aller Anwesenden nahm Klaus Franzmann das silberne Eichenblatt entgegen.

Zum Abschluss der Jahreshauptversammlung informierte Christoph Röttgen die Versammlung über das Jubiläumsjahr, nannte geplante Aktivitäten und den leicht veränderten Ablauf des Jubiläumsfestes, das durch einen Festkommers am Festsonntag erweitert wird. Markus Becker ergänzte ihn nochmals durch eine Vorstellung des neuen Chronikbuches und welche Neuerungen und Verbesserungen das Buch bereithält. Um 17.36 Uhr schloss Schützenmeister Jörg Gerharz die Versammlung und bis in die späten Abendstunden wurde gemeinsam im Schützenhaus auf das Jubiläumsjahr angestoßen und gefeiert. Text + Fotos: Louisa John