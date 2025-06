KOBLENZ – Zukunft erleben – Open Days 2025 an der Hochschule Koblenz boten praxisnahe Einblicke ins Studium

Unter dem Motto „So geht Zukunft“ öffnete die Hochschule Koblenz im Juni erneut ihre Türen für Schülerinnen und Schüler sowie weitere Studieninteressierte. An den Standorten Koblenz (18. Juni) und Remagen (27. Juni) nutzten insgesamt rund 900 junge Menschen die Gelegenheit, Campusluft zu schnuppern und sich umfassend über die Studienmöglichkeiten an der Hochschule zu informieren.

Der Open Day richtete sich insbesondere an Schülerinnen und Schüler, die sich in der Phase der beruflichen Orientierung befinden. Neben Informationsständen und Vorträgen zu den vielfältigen Studiengängen erwartete die Besucherinnen und Besucher ein breites Mitmachprogramm: In Laborführungen, Vorlesungen, interaktiven Workshops und Campus-Rallyes konnten die Teilnehmenden selbst aktiv werden und sich ein lebendiges Bild vom Studienalltag machen.

Am Campus Koblenz präsentierten sich die Fachbereiche bauen – kunst – werkstoffe, Ingenieurwesen, Sozialwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften sowie die Standorte Remagen und Höhr-Grenzhausen mit ihrem Studienangebot. In Remagen öffneten die Fachbereiche Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie Mathematik, Informatik, Technik ihre Türen. Zusätzlich informierten zentrale Einrichtungen wie die Allgemeine Studienberatung sowie das International Office über Angebote rund um das Studium.

Ein besonderes Highlight war erneut die Teachers‘ Lounge, die sich gezielt an Lehrkräfte richtete und unter anderem über die Angebote zur Studienorientierung für Schulen informierte. „Gerade die Gespräche mit Schulen aus der Region eröffnen viele Anknüpfungspunkte für gemeinsame Projekte“, betont Jennifer Bitzer, Ansprechpartnerin für Schulen an der Hochschule Koblenz.

Bereits im April fand der Open Day am Standort Höhr-Grenzhausen statt. Der Fachbereich Werkstofftechnik Glas und Keramik bot dort vielfältige Einblicke in seine Studienangebote und praxisorientierte Forschung. Daneben präsentierten sich auch weitere MINT-Studiengänge der Hochschule Koblenz. Die Hochschule berichtete dazu in der Pressemitteilung „Erfolgreicher Open Day am Campus Höhr-Grenzhausen der Hochschule Koblenz“ vom 8. April 2025.

Studienberaterin Simone Wichterich zieht ein positives Fazit: „Die Open Days bieten eine hervorragende Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler direkt anzusprechen. Durch Mitmachangebote und persönliche Gespräche bekommen sie realistische und praxisnahe Eindrücke vom Studium.“

Ergänzend zu den Open Days lädt die Hochschule Koblenz auch in den Sommerferien wieder zu ihren beliebten Ferienkursen zur Studienorientierung ein. In diesen ein- bis mehrtägigen Programmen können Schülerinnen und Schüler vertiefte Einblicke in Studieninhalte und berufliche Perspektiven gewinnen. Weitere Informationen unter https://www.hs-koblenz.de/ferienangebote