ARZHEIM – Schwerer Verkehrsunfall auf der K 9 bei Arzheim- 16-jähriger Leichtkraftradfahrer schwerverletzt

Am 28. Juni 2025 gegen 08:55 Uhr kam es auf der K 9 zwischen Godramstein und Arzheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein in Richtung Arzheim fahrender 16-jähriger Leichtkraftradfahrer kam in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr und prallte gegen einen in Richtung Godramstein fahrenden Kleinbus. Der 16-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mi einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Staatsanwaltschaft Landau schaltete zur Klärung der Unfallursache einen Gutachter ein. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die K 9 komplett gesperrt werden. Quelle Polizei