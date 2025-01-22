KOBLENZ – Unfallflucht in Koblenz – Motorradfahrer verletzt

Montagmorgen, 03. November 2025 befuhr ein Autofahrer gegen 07:30 Uhr die Laurentiussiedlung in Koblenz und beabsichtigte, nach links auf die Koblenzer Straße abzubiegen. Übersah aber den vorfahrtsberechtigten 17-jährigen Leichtkraftradfahrer, der die Koblenzer Straße aus Richtung Innenstadt kommend befuhr. Der 17-Jährige musste stark abbremsen, um eine Kollision mit dem PKW zu vermeiden, stürzte aber und zog sich leichte Verletzungen zu. Der PKW-Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise zu dem unfallbeteiligten Autofahrer nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 entgegen: 0261 92156300; pikoblenz1@polizei.rlp.de. Quelle Polizei