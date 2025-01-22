HACHENBURG – Männer von Welt: René Sydow und Christian Miedreich – Kabarett in feinster Form in Hachenburg.

Dichter und Denker sind gerade rar in Deutschland, deswegen müssen die Satiriker eingreifen! Und so stürzen sich Christian Miedreich und René Sydow am Samstag, 15. November, um 20 Uhr in der Stadthalle Hachenburg in ihrem ersten gemeinsamen Programm „Männer von Welt“ auf alles Deutsche. Sie überzeichnen und karikieren Politik und Privates, verkörpern deutsche Archetypen und solche, die es werden wollen. Dabei spielen sie sich intelligent durch Land und Leute und liefern treffsichere und scharfe Pointen auf die deutsche Volksseele. Treffen wir auf Goethe und Schiller oder Hinz und Kunz? Wird der Abend entlarvend? Wird er deutsch oder noch deutscher? So oder so wird es politisches Kabarett mit deutscher Gründlichkeit, aber ohne Deutschtümelei, schließlich sind die beiden ja Männer von Welt.

Seien Sie dabei, wenn der Sonnenkönig 2025 der Hachenburger KulturZeit geehrt wird und sein Publikum und den Sponsor, die Westerwald Bank, begeistert!

Karten gibt es im Vorverkauf ab 26 Euro und ermäßigt sowie Low Budget ab 13 Euro plus Gebühren. An der Abendkasse gibt es die Tickets ab 32 Euro, ermäßigt ab 16 Euro. Karten sind erhältlich unter www.hachenburger-kulturzeit.de, bei allen Vorverkaufsstellen der Hachenburger KulturZeit und ticket-regional.de.