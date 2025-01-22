KOBLENZ – Prof. Dr.-Ing. Tobias Gemassmer übernimmt Professur für energieeffiziente elektrische Antriebssysteme an der Hochschule Koblenz

Die Hochschule Koblenz begrüßt Prof. Dr.-Ing. Tobias Gemassmer als neuen Professor für „Energieeffiziente elektrische Antriebssysteme“ im Fachbereich Ingenieurwesen. Mit seiner umfangreichen wissenschaftlichen und industriellen Erfahrung stärkt er die Lehre und Forschung im Bereich moderner elektrischer Antriebstechnologien.

Wissenschaftlicher Werdegang am KIT

Prof. Gemassmer absolvierte sein Studium der Elektro- und Informationstechnik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) mit der Vertiefung elektrische Antriebe und Leistungselektronik. Dort promovierte er mit einer Arbeit zur Regelung von Synchronmaschinen für Traktionsantriebe. Im Anschluss war er als Postdoktorand tätig und vertiefte seine wissenschaftlichen Kompetenzen weiter.

Langjährige Industrieerfahrung

Ab 2016 war Prof. Gemassmer beim Automobilzulieferer GKN Automotive in Lohmar beschäftigt, zuletzt als Senior Technical Specialist. In dieser Funktion lag sein Schwerpunkt auf der Funktions- und Softwareentwicklung für die Regelung elektrischer Traktionsantriebe in Fahrzeugen. Ab 2025 übernahm er bei Brinkmann Pumpen in Werdohl die Position des Lead Engineer Motor, Drives & Electronics, wo er insbesondere für die Modellierung und Entwicklung elektrischer Antriebssysteme für Pumpenanwendungen verantwortlich war.

Fokus auf Energieeffizienz und Innovation

Mit seinem Wechsel an die Hochschule Koblenz bringt Prof. Gemassmer fundierte Praxiserfahrung aus der Industrie sowie tiefgehendes wissenschaftliches Know-how in die Ausbildung der Studierenden ein. Sein Fokus liegt dabei auf energieeffizienten, innovativen Antriebslösungen, die insbesondere vor dem Hintergrund der Energiewende und Elektromobilität von zentraler Bedeutung sind. „Ich freue mich sehr auf die Herausforderung hier an der Hochschule und die Möglichkeit, mein Wissen und meine Erfahrungen an die Studierenden weitergeben zu können“, so Prof. Gemassmer.

Engagement über die Hochschule hinaus

Der gebürtige und in Bonn lebende Wissenschaftler ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Neben seiner beruflichen Tätigkeit engagiert er sich aktiv im Badmintonsport beim 1. BC Beuel, wo er unter anderem ehrenamtlich im Vorstand mitwirkt und sich in der Organisation des Trainings- und Turnierbetriebs einbringt. Auch privat ist er sportlich aktiv: Neben Badminton fährt er leidenschaftlich gerne Alpin-Ski, wobei er als Halb-Südtiroler eine besondere Verbundenheit zu den Alpen pflegt. Im Alltag setzt er zudem auf nachhaltige Mobilität und nutzt bevorzugt sein Pedelec.