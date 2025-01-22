KOBLENZ – 16-jähriger Junge aus Koblenz wird vermisst

Seit Montag, dem 29.06.2026, 07.00 Uhr wird der 16jährige Niou A. aus Koblenz vermisst. In der Zeit zwischen 06:15 Uhr und 07:00 Uhr verließ er gemeinsam mit seiner Freundin unbemerkt die elterliche Wohnung. Beide dürften gemeinsam mit dem Zug unterwegs sein. Derzeit liegen keine Hinweise auf den Aufenthaltsort vor.

Beschreibung: ca. 175cm – schlank – schw. Haare, etwa bis Nacken – dunkle Augen – schwarze Jogginghose – schwarze Sneaker Nike Air – schwarzes T-Shirt od. schw. Pullover – schwarzer Rucksack mit goldenem Emblem (Emblem unbekannt). Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/oaPBAER eingesehen werden. Hinweise nimmt die Kriminalwache in Koblenz unter 0261/ 92156 390 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Quelle: Polizei