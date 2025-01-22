HEUPELZEN – MÖNCHENGLADBACH – 2x Gold und 1x Silber für Adorf bei Masters DM in Mönchengladbach

Vom 17.08 bis 19.08.2026 bildete das Grenzlandstadion in Mönchengladbach die Bühne für die Deutschen Meisterschaften der Masters Leichtathleten. 1.260 Athletinnen und Athleten waren angetreten, um die Meister zu ermitteln. Unter ihnen auch Seniorensprinter Friedhelm Adorf (LG Rhein-Wied/ASG Altenkirchen) der drei Titel zu verteidigen hatte. Im ersten Finale über 100 m bekam er es mit Eberhard Linke (LAC Veltins Hochsauerland) zu tun, den er im letzten Jahr noch bezwungen hatte. Infolge eines Trainingsrückstands musste sich Adorf diesmal in 15,80 Sekunden hinter Linke geschlagen geben, der 15,22 Sekunden benötigte. Im Sprint über 200 Meter setzte sich Adorf in 33,69 Sekunden gegen Jürgen Witthohn (TSV Otterndorf/33,80 Sekunden) und Christian Fitza (LG Biebesheim 34,68 Sekunden) durch. Über 400 m wurde Adorf seiner Favoritenrolle gerecht. Nach 96,24 Sekunden war die Titelverteidigung perfekt vor Klaus Wucherer (LAC Quelle Fürth) der 1,24 Sekunden später das Ziel passierte. Alles in allem mal wieder ein super Ergebnis für den Westerwälder Sprinter, der mittlerweile 34 Gold- 21 Silber- und 8 Bronzemedaillen bei Deutschen Meisterschaften ersprintete!! „Mit der Medaillenausbeute bin ich sehr zufrieden“ so Adorf, der durch einen längeren Urlaub mit dem Wohnmobil durch Nordirland einen großen Trainingsrückstand hatte. Dietrich Rockenfeller LG Rhein-Wied/ ASG Altenkirchen-Steimel