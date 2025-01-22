KOBLENZ – 13 Deutschlandstipendien für engagierte Studierende an der Hochschule Koblenz verliehen

Die Hochschule Koblenz hat am Campus Remagen 13 engagierte Studierende für ihre herausragenden Studienleistungen und ihr gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet. Im Rahmen einer feierlichen Urkundenübergabe erhielten sie die Deutschlandstipendien. Das Förderprogramm unterstützt die Stipendiatinnen und Stipendiaten in der Förderperiode vom 01.03.2026 bis zum 28.02.2027 mit jeweils 300 Euro monatlich.

„Mit den Stipendien würdigen wir nicht nur exzellente akademische Leistungen, sondern auch den persönlichen Einsatz unserer Studierenden für Gesellschaft und Hochschule“, betonte Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz im Rahmen der Veranstaltung.

Das Deutschlandstipendium wird jeweils zum Sommer- und zum Wintersemester vergeben. Es richtet sich an leistungsstarke und engagierte Studierende, deren Werdegang neben sehr guten Studienleistungen auch gesellschaftliches Engagement oder das Überwinden besonderer Herausforderungen erkennen lässt.

Folgende Studentinnen und Studenten erhielten ein Deutschlandstipendium:

Aus dem Fachbereich bauen – kunst – werkstoffe: Luca Heep – Sandhia Lossie

Fachbereich Ingenieurwesen: Milan Möltgen – John Olenberg – Jannis Gipp – Marc Heimermann – Marietta Mößner

Fachbereich Sozialwissenschaften: Jennifer Bermes – Hanna Eckel – Nicole Wiesel

Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften: Jannes Verwold

Fachbereich Mathematik, Informatik, Technik: Louisa Stahl – Adriana Bethke – Adriana Bethke und Louisa Stahl werden bereits zum wiederholten Mal gefördert – ein besonderes Zeichen der Anerkennung für ihre konstant hervorragenden Leistungen.

Stimmen der Stipendiatinnen und Stipendiaten

Jennifer Bermes (Fachbereich Sozialwissenschaften) sagte: „Das Stipendium gibt mir die Möglichkeit, mich noch intensiver auf mein Studium und mein ehrenamtliches Engagement zu konzentrieren. Es ist eine große Wertschätzung meiner bisherigen Arbeit und zugleich Motivation für meinen weiteren Weg.“ Auch Jannis Gipp (Fachbereich Ingenieurwesen) freute sich über die Anerkennung und erklärte: „Die Förderung ist für mich nicht nur eine finanzielle Unterstützung, sondern auch ein starkes Signal des Vertrauens. Sie bestärkt mich darin, mein Studium mit vollem Einsatz voranzutreiben und mich weiterhin aktiv in Projekte an der Hochschule einzubringen.“

Starke Partner aus Wirtschaft und Gesellschaft

Die Hochschule Koblenz dankt allen Förderinnen und Förderern, die diese Auszeichnungen ermöglichen. Regelmäßig unterstützen unter anderem die Alexander-Tutsek-Stiftung, Julius Berger International GmbH, Thomas GmbH, Förderkreis Hochschule Koblenz, Bürgerstiftung Volksbank RheinAhrEifel eG sowie Freudenberg Integral Accumulator GmbH. Als neue Förderer in ihrer Runde begrüßt die Hochschule Koblenz Dr. Dienst & Partner GmbH & Co. KG, S+T Fassaden GmbH sowie Christian Spies (Privatperson). Mit ihrem Beitrag setzen sie ein starkes Zeichen für die Förderung junger Talente in der Region. Foto (Hochschule Koblenz/ Susanne Dröppelmann)