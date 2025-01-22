KAISERSLAUTERN – Fahrradfahrerin stirbt nach Unfall in Kaiserslautern

Montagnachmittag gegen 15 Uhr kam es in der Trippstadter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Renault-Fahrer wollte an einer Ampel nach rechts abbiegen und stieß dabei mit einer 42-jährigen Fahrradfahrerin zusammen, die sich auf einem Fahrradstreifen neben ihm befand. Durch die Kollision stürzte die Frau und zog sich Kopfverletzungen zu. Die Verletzungen erwiesen sich als lebensbedrohlich: Am Donnerstagnachmittag erlag die Fahrradfahrerin im Krankenhaus ihren Unfallverletzungen. Der Autofahrer blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden, der nach ersten Schätzungen rund 600 Euro beträgt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Quelle Polizei