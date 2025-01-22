KLEINMAISCHEID – Einbruchsdiebstahl in Metzgerei in Kleinmaischeid

In der Nacht zwischen Samstag, 16.05.2026 und Sonntag, den 17.05.2026 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Metzgerei in Kleinmaischeid. Unbekannte verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Verarbeitungsraum der Metzgerei. Anschließend gelangten sie in den Verkaufsraum und entwendeten Bargeld aus dem Kassenbereich. Derzeit gibt es keinerlei Täterhinweise. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei