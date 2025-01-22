BIRKEN-HONIGSESSEN – Am 23. Mai Auftakt der Erntesaison auf Hof Schützenkamp bei Birken-Honigsessen

Seit 2020 bewirtschaften Meike Schlosser-Müller und Sebastian Müller den Demeter-Hof Schützenkamp im Aussenbereich von Birken-Honigsessen. Das Duo arbeitet nach den strengen Regeln des Bio-Anbauverbands, heisst: Kunstdünger u. ä. sind tabu. Stattdessen ist Körpereinsatz auf den rund 6.000 Quadratmetern Ackerland rund um das Hofgebäude gefragt. Man hat sich eben der „Solawi“ verschrieben, was für Solidarische Landwirtschaft steht.

Produziert werden etwa 80 Gemüse- und Obstsorten, die in einzelnen speziell gepackten Kisten an den Endverbraucher gehen. Über den Großhandel geht jedoch nichts. „Im Moment füllen wir 130 Körbe, ohne dass die Fläche allzu intensiv bewirtschaftet wird“, teilen die beiden mit. Abgeholt werden können sie direkt auf dem Hof und an besonderen Ausgabestellen in Wissen, Au oder Gummersbach. Mehrmals im Jahr laden die Müllers zu Infoveranstaltungen ein.

Im Herbst 2025 stand zum Beispiel eine große Apfelsaftpressaktion auf dem Programm. Parallel dazu schnitt man fleissig Weisskohl. Das daraus resultierende Sauerkraut war vom Feinsten. Erst vor wenigen Tagen war eine Schulklasse aus Birken-Honigsessen zu Gast. Mit großem Eifer brachten die Kinder Setzkartoffeln in die Erde.

Am Samstag, 23. Mai, laden die Schützenkamper zum Ernteauftakt auf den Hof ein. Wer sich über die Hintergründe ihres anspruchsvollen Wirtschaftens informieren möchte, ist dann genau richtig. Los geht es um 16 Uhr. Die Besucher können sich auf dem gesamten Gelände umsehen und zum Beispiel auch bislang nur wenig bekannte Gemüsesorten kennenlernen. Ab 17 Uhr gibt es Livemusik mit der Kunze-Band. Mit Lagerfeuerwaffeln wollen die Biolandwirte nicht nur Kinder erfreuen. Schon ist klar: Im Herbst steht erneut ein Hoffest an. Dann heisst es Erntedank auf Schützenkamp. (bt)