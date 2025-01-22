KIRCHEN – Von der Loreley bis Heidelberg – „Siegperlen“ wieder erfolgreich unterwegs

Die Wanderfreunde „Siegperle“ Kirchen (Sieg) e. V. waren in den vergangenen Wochen gleich zweimal auf Erlebnistagesfahrt unterwegs. Insgesamt 97 Teilnehmerinnen und Teilnehmer begleiteten die beiden Ausflüge. Sowohl der Tagesausflug ins UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal am 26. April als auch zuletzt die Fronleichnamsfahrt am 4. Juni nach Schwaigern und Heidelberg standen ganz im Zeichen von Bewegung, Gemeinschaft und zahlreichen schönen Eindrücken.

Wandern und Schifffahrt im UNESCO-Welterbe Mittelrheintal

Bereits Ende April führte die zweite Tagesfahrt des Jahres 50 „Siegperlen“ mit dem Reisebus nach Lorch am Rhein. Dort nahmen die Wanderfreunde an einem BUGA-Wanderevent im Rahmen der Vorbereitungen zur Bundesgartenschau 2029 teil. Start- und Zielpunkt war das historische Hilchenhaus, eines der schönsten Renaissancegebäude am Mittelrhein und Wahrzeichen der Stadt Lorch.

Bei herrlichem Frühlingswetter machten sich die Teilnehmer auf die angebotenen 5- und 12-Kilometer-Strecken. Die Wege führten durch die reizvolle Landschaft des UNESCO-Welterbes Oberes Mittelrheintal mit seinen steilen Weinbergen, romantischen Orten und spektakulären Ausblicken auf den Rhein. Viele Wanderer nutzten die Gelegenheit, die einzigartige Kulturlandschaft zu genießen, die seit Jahrhunderten zu den bedeutendsten Regionen Deutschlands zählt.

Am Nachmittag wartete ein weiterer Höhepunkt auf die Reisegruppe. Von Kaub aus startete eine rund anderthalbstündige Loreleyfahrt auf dem Rhein. Bereits der Einstieg erfolgte an geschichtsträchtiger Stelle direkt unterhalb des Blücherdenkmals. Von hier aus begann einst die berühmte Rheinüberquerung des preußischen Feldmarschalls Gebhard Leberecht von Blücher in der Neujahrsnacht 1813/1814.

Während der Schifffahrt zogen die imposanten Burgen des Mittelrheintals, malerische Weinberge und natürlich der weltbekannte Loreleyfelsen an den begeisterten Ausflüglern vorbei. Viele Reiseteilnehmer genossen die entspannte Atmosphäre an Bord und die eindrucksvollen Ausblicke auf eine der schönsten Flusslandschaften Europas.

Vier Gruppenpreise und herzlicher Empfang in Schwaigern

Nur wenige Wochen später stand bereits die nächste Fahrt auf dem Programm. Am Fronleichnamstag machten sich 47 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Weg nach Schwaigern im Heilbronner Land.

Dort nahmen die Wanderfreunde an den 39. Internationalen Volkswandertagen der Wanderfreunde Schwaigern 1984 e. V. teil. Die angebotenen 6- und 11-Kilometer-Strecken führten durch das reizvolle Leintal, vorbei an Weinbergen, Streuobstwiesen, Feldern und den Mischwäldern des Heuchelbergs. Die klimatisch begünstigte Region zeigte sich bei strahlendem Sonnenschein von ihrer allerbesten Seite.

Besonders erfreulich verlief die Siegerehrung. Als größte mit dem Bus angereiste Wandergruppe wurden die Wanderfreunde „Siegperle“ gleich mit vier Gruppenpreisen ausgezeichnet. Der stets gut aufgelegte Vorsitzende der Wanderfreunde Schwaigern, Karl Stadler, ließ es sich darüber hinaus nicht nehmen, die Gäste aus dem Siegtal mit einem Glas Sekt und einem Likörchen herzlich willkommen zu heißen – eine Geste, die bei den „Siegperlen“ bestens ankam.

Heidelberg begeistert mit Schloss, Altstadt und Brückenaffe

Anschließend führte die Reise weiter nach Heidelberg, einer der bekanntesten und schönsten Städte Deutschlands. Dort stand der Nachmittag zur freien Verfügung. Viele nutzten die Gelegenheit für einen Besuch des berühmten Heidelberger Schlosses, das hoch über der Altstadt thront. Andere schlenderten gemütlich durch die verwinkelten Gassen der historischen Altstadt, besuchten die Heiliggeistkirche, den Marktplatz oder die Alte Brücke.

Besonderes Interesse weckte dabei auch der berühmte Heidelberger Brückenaffe. Zahlreiche Teilnehmer probierten gleich aus, ob die alten Legenden tatsächlich stimmen und die Berührung des Affen Glück bringt oder sogar eine Rückkehr nach Heidelberg garantiert.

Einmal mehr meinte es auch das Wetter ausgesprochen gut mit den Wanderfreunden. Bei beiden Fahrten herrschte nahezu ideales Ausflugswetter mit viel Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. Mittlerweile scheint sich unter den Mitgliedern bereits die Überzeugung durchzusetzen, dass die „Siegperlen“ eine ganz besondere Gut-Wetter-Garantie besitzen, sobald sie gemeinsam unterwegs sind.

Die Verantwortlichen der Wanderfreunde rund um den Siegperle-Vorsitzenden Sven Wolff zeigten sich jedenfalls hochzufrieden mit dem Verlauf beider Fahrten. Neben den landschaftlichen und kulturellen Höhepunkten standen vor allem die Geselligkeit, die Gemeinschaft und viele schöne Gespräche im Mittelpunkt. Genau diese Mischung macht die Tagesausflüge der „Siegperle“ seit vielen Jahren so beliebt.

Als Wanderbotschafter für die Region unterwegs

Gleichzeitig verstehen sich die Wanderfreunde auch als Botschafter ihrer Heimatregion. Bei ihren Reisen werben sie für den Westerwald, die Naturregion Sieg sowie die vielfältigen Wander- und Freizeitmöglichkeiten in ihrer Heimat. Aktuell machen die „Siegperlen“ bei ihren Ausflügen zudem auf die Bewerbung des Druidensteigs als „Deutschlands schönster Wanderweg 2026“ aufmerksam und tragen so den Namen der Naturregion Sieg und des Westerwaldes weit über die heimischen Grenzen hinaus.

Die Vorfreude auf die nächsten gemeinsamen Unternehmungen ist jedenfalls schon jetzt spürbar. Die nächste Tagesfahrt führt die Wanderfreunde am Sonntag, 28. Juni 2026, zu den Internationalen Volkswandertagen nach Alt-Hürth. Im Anschluss steht mit dem UNESCO-Welterbe Schloss Augustusburg in Brühl eines der bedeutendsten Barockschlösser Deutschlands auf dem Programm. Die Kombination aus Bewegung in geselliger Runde, reizvollen Wanderstrecken und einer fachkundigen Schlossführung verspricht erneut einen abwechslungsreichen und erlebnisreichen Tag.

Interessierte Gäste sind herzlich willkommen und können gerne mitfahren. Anmeldungen sind online unter siegperle.de/busreisen, telefonisch unter 02741/6972 oder per E-Mail an siegperle@aol.com möglich.