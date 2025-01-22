KIRCHEN – Tourismus im Aufbruch: Westerwald-Sieg Tourismus lädt zum Netzwerktreffen ein

Der Westerwald-Sieg Tourismus der Kreisverwaltung Altenkirchen lädt am Montag, 6. Oktober, um 18 Uhr alle touristischen Leistungsträgerinnen und Leistungsträger der Region zu einem Netzwerktreffen ins Hotel „Zum weißen Stein“ in Kirchen-Katzenbach ein.

Das Treffen richtet sich an Unterkunfts- und Gastronomiebetriebe ebenso wie an Anbieterinnen und Anbieter von Freizeit- und Erlebnismöglichkeiten. Neben kurzen Einblicken in die Arbeit des Westerwald-Sieg Tourismus, des Westerwald Touristik-Services sowie der Naturregion Sieg steht vor allem der persönliche Austausch im Mittelpunkt. Ein Fingerfood-Buffet sorgt dabei für den passenden Rahmen in lockerer Atmosphäre.

Auf der Agenda stehen unter anderem:

Strategische Tourismusentwicklung im Landkreis Altenkirchen

Klassifizierungen und Nachhaltigkeit mit dem Westerwald Touristik-Service

Kooperationsmöglichkeiten in der Naturregion Sieg

Wünsche, Anregungen und Ideen aus dem Netzwerk

Unter dem Motto „Gemeinsam mehr erreichen – im Netzwerk für die Weiterentwicklung unserer Tourismusregion“ bietet das Treffen Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen, Synergien zu entdecken und gemeinsam an einer erfolgreichen Zukunft des Tourismus in der Region Westerwald-Sieg zu arbeiten.

Eine Anmeldung ist bis zum 26. September per E-Mail an westerwald.sieg@kreis-ak.de erforderlich. Um organisatorisch besser planen zu können, wird gebeten anzugeben, mit wie vielen Personen teilgenommen wird.