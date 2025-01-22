KIRCHEN – Orgelkonzert in der Lutherkirche Kirchen am 13. September 2025

Die Evangelischen Kirchengemeinde Kirchen-Freusburg lädt ein zum Orgelkonzert am Samstag, 13. September 2025 um 19.00 Uhr in der Lutherkirche Kirchen. Der italienische Organist Paolo Springhetti aus Mailand spielt Werke von Vincent Lübeck (1656-1740), Domenico Zipoli (1688-1726) und Georg Böhm (1661-1733) sowie ein improvisiertes Präludium und Fuge. Der Eintritt ist frei.