KIRCHEN – Siegperle unternimmt Tagesausflug – Wanderung im Naturpark Nassau und Bergbahnfahrt in Bad Ems

Für Sonntag, den 13. Juli 2025, laden die Wanderfreunde „Siegperle“ Kirchen (Sieg) e. V. zur nächsten Tagesfahrt ein, die Bewegung, Natur und sogar eine Bergbahnfahrt miteinander verbindet. Die Ausflugsfahrt führt zunächst per Reisebus nach Schönborn im Naturpark Nassau. Dort steht die Teilnahme am IVV-Wandertag des Einricher Wanderfreunde 90 e. V. auf dem Programm. Zur Auswahl stehen zwei vollständig markierte Wanderstrecken von 5 bzw. 10 Kilometern Länge. Die Veranstaltung ist Teil des internationalen Volkssportverbandes, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine offizielle IVV-Wertung erhalten können.

Im Anschluss geht es weiter in die traditionsreiche Kurstadt Bad Ems. Als besonderes Highlight erwartet die Ausflüglerinnen und Ausflügler die Fahrt mit der Kurwaldbahn, einer der steilsten Standseilbahnen der Welt, die zur Bismarckhöhe (Panoramarestaurant „Bismarck’s“) führt.

Die Abfahrt erfolgt um 8:00 Uhr an der Schulbushaltestelle Lindenstraße in Kirchen (Sieg). Darüber hinaus bestehen zahlreiche Zustiegsmöglichkeiten entlang der Route – unter anderem in Steineroth, Betzdorf, Niederfischbach, Alsdorf und Daaden.

Der Reisepreis beträgt 25 € für Erwachsene und 15 € für Kinder. Enthalten sind die Busfahrt, das Startgeld inklusive Versicherung für die IVV-Wanderung sowie die Berg- und Talfahrt mit der Kurwaldbahn.

Anmeldungen und Informationen sind möglich über www.siegperle.de/busreisen, per E-Mail an siegperle@aol.com oder telefonisch beim Vereinsvorsitzenden Sven Wolff unter 02741 / 6972. Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. Die Teilnahme ist zudem unabhängig von der Wanderung möglich.