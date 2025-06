KREIS ALTENKIRCHEN – „Siegtal pur“: Keine Einschränkungen in Niederschelderhütte

Gute Nachrichten für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an „Siegtal pur“ am kommenden Sonntag, 6. Juli: Die B 62 kann im Bereich von Niederschelderhütte wie gewohnt befahren werden. Grund dafür ist, dass die Großbaustelle zum Ausbau der Bundesstraße zwischen HTS-Kreisel und Erzquell-Brauerei erst ab 14. Juli eingerichtet wird, so die Mitteilung des Landesbetriebs Mobilität in Diez. Ursprünglich war angekündigt worden, dass Radfahrer diesen Abschnitt nur einspurig nutzen können.

Der verschobene Baubeginn hat zudem Auswirkungen auf eine der beliebtesten Raststationen an der Strecke: Wie in der Vergangenheit können alle Vereine nun ihre Stände unmittelbar vor der Brauerei aufbauen und müssen nicht auf das Gelände an der Stahlwerkstraße ausweichen. Das gilt auch für die Bühne der Coverband „Meteor“, die hier ab 11 Uhr spielen wird.

Nicht ganz so Erfreuliches gibt es seitens der Bahn zu berichten. Zwar sind wieder etliche zusätzliche Züge vorgesehen, allerdings kann die S-Bahn nicht von Au (Sieg) bis Wissen verlängert werden. Die Bahn begründet dies mit Personalmangel. Die genauen Fahrpläne sind unter http://naturregion-sieg.de und am Tag selbst im DB-Navigator abrufbar.