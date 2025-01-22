KIRCHEN – Schätze unter Tage & Geheimnisse der Geisterwelt an Halloween – Zwei außergewöhnliche Gästeführungen in Kirchen (Sieg) jetzt im Oktober

Kirchen (Sieg) präsentiert im Oktober zwei thematisch unterschiedliche, aber gleichermaßen reizvolle Führungen: Am 19. Oktober führt eine montanhistorisch-geologische Exkursion zu den Spuren des einstigen bedeutenden Kobalterzbergwerks Alexander, am 25. Oktober lädt eine schaurig-schöne Halloween-Wanderung rund um den Druidenstein zu Mythen, Geschichten und gruseligen Begegnungen ein.

Das Kirchener Kobaltgeschrey — Spurensuche an der Alexanderhardt

Am Sonntag, 19. Oktober 2025, 14:00 Uhr, beginnt unter der Leitung von Dr. André Hellmann eine etwa 3 km lange montanhistorisch-geologische Führung entlang der Alexanderhardt. Die Exkursion gibt Einblick in die Vergangenheit des Bergbaus unserer Region, erläutert geologische Besonderheiten und stellt Relikte des ehemaligen Kobalterzbergwerks Alexander heraus. An markanten Punkten werden sichtbare Bergbauspuren erläutert und Zusammenhänge zwischen Natur, Rohstoffgewinnung und technischer Entwicklung dargestellt.

Treffpunkt: Wendekreis am Ende der Straße „Auf dem Molzberg“ in Kirchen (Nähe Molzberghalle/BBS)

Dauer: ca. 2–3 Stunden; Strecke: rund 3 km

Leitung: Dr. André Hellmann

Teilnehmergebühr: 10,00 € pro Person; Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren 5,00 € (Zahlung bar vor Ort)

Hinweise: Festes Schuhwerk erforderlich; Teilstrecken führen über unbefestigte Wege.

Die Führung wendet sich an Geschichts- und Naturinteressierte sowie an alle, die die oft verborgenen Spuren der Montanära direkt vor Ort erleben möchten. Teilnehmer erhalten Hintergrundwissen zur Bergbaugeschichte sowie zur regionalen Geologie.

Halloween-Wanderung rund um den Druidenstein

Am Samstag, 25. Oktober 2025, 14:30 Uhr, starten die Wanderfreunde „Siegperle“ zur familienfreundlichen, rund 5 km langen Kostümwanderung rund um den nationalen Geotop Druidenstein. Auf der kinderwagengerechten Strecke zwischen Herkersdorf und dem Druidenstein werden Mythen lebendig inszeniert; unterwegs begegnen die Teilnehmenden erzählerischen Stationen mit Hexen, Geistern und historischen Figuren, die die Landschaft in ein spannendes Bühnenbild verwandeln.

Treffpunkt: Wanderparkplatz Kreuzweg, Ende der Druidenstraße in Kirchen-Herkersdorf (vor der 1. Kreuzwegstation)

Dauer: ca. 4 Stunden; Strecke: rund 5 km

Leitung: Wanderführerinnen der Wanderfreunde „Siegperle“ (Michaela Stötzel, Susanne Steiner)

Teilnehmergebühr: Erwachsene 5,00 €; Kinder bis einschließlich 12 Jahre und Vereinsmitglieder frei (Zahlung bar vor Ort)

Hinweise: Festes Schuhwerk empfohlen; eigener Trinkbecher und bei Bedarf Rucksackverpflegung; Kostüm erwünscht, aber nicht verpflichtend.

Praktische Hinweise, Anmeldung und Anreise

Anmeldeschluss: Jeweils letzter Freitag vor der jeweiligen Veranstaltung, 12:00 Uhr. Bitte rechtzeitig anmelden.

Kobaltgeschrey: Tourist-Information Kirchen, Tel. 02741 688850; Details und Online-Anmeldung unter www.druiden-hexen-siegerland.de (Rubrik Feste & Veranstaltungen – Online-Veranstaltungskalender).

Halloween-Wanderung: Wanderfreunde „Siegperle“ Kirchen, Informationen unter www.siegperle.de (Rubrik Geführte Wanderungen) oder E-Mail an siegperle@aol.com.

Zahlung: Teilnahmegebühren werden vor Ort in bar entrichtet.

Parkmöglichkeiten Kobaltgeschrey: Parkplätze in der Straße „Auf dem Molzberg“, neben und vor der Molzberghalle bzw. der Berufsbildenden Schule Betzdorf-Kirchen.

Parkmöglichkeiten Halloween-Wanderung: Wanderparkplatz Kreuzweg am Ende der Druidenstraße.