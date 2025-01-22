HAUSEN – Verkehrsunfallflucht in Hausen

Im Zeitraum zwischen 09. Oktober 2025, 16:00 Uhr und 10. Oktober 2025, 09:45 Uhr ereignete sich in der Bergstraße in 53547 Hausen ein Verkehrsunfall, wobei sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Beschädigt wurde ein der Bergstraße am Fahrbahnrand abgestellter Ford Kuga, Fahrzeugfarbe grau. Bislang liegen zu dem Verursacher keinerlei Informationen vor. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu dem Fahrzeug im Gegenverkehr, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei