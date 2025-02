KIRCHEN – IHK überreicht Ehrenurkunde Cryotherm feierte 60-jähriges Bestehen

Ein besonderes Jubiläum für Cryotherm: Seit 1964 steht das Unternehmen für Kompetenz im Bereich der Lagerung von tief kalt verflüssigten Gasen und feierte sein 60-jähriges Bestehen. Kristina Kutting, IHK-Regionalgeschäftsführerin für die Landkreise Altenkirchen und Neuwied, überreichte eine Ehrenurkunde an Geschäftsführer Peter Siara.

„Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung für das Engagement und den Erfolg von Cryotherm über sechs Jahrzehnte hinweg“, so Kristina Kutting bei der Übergabe. Geschäftsführer Siara bedankte sich und betonte: „Unser Erfolg wäre ohne unsere erfahrenen Mitarbeiter, Kunden und Partner nicht möglich. Dieses Jubiläum ist ein Anlass, um zurückzublicken – aber auch um mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen.“

Seit seiner Gründung im Jahr 1964 hat sich Cryotherm stetig weiterentwickelt und ist heute ein führender Anbieter in der Kryotechnik. Das Unternehmen beschäftigt 83 Personen und setzt auf Innovation und Nachhaltigkeit. Auch in Zukunft plant das Unternehmen die Produktpalette auszubauen, den internationalen Markt weiter zu erschließen und die nachhaltige Produktion am Standort Kirchen voranzutreiben.