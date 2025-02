ALTENKIRCHEN – Sang Do Duc und Jan Wiedemann unschlagbar beim Sachsen-Anhalt-Cup – SPORTING Taekwondo reist mit sieben Platzierungen ab

Lediglich Silas an den Fernandes unterlag, trotz aussagekräftiger Fauststöße und kämpferisch guten Auftretens im Medaillenkampf und musste ohne Edelmetall heimkehren. Alle anderen SPORTING-Athleten platzierten sich bei diesem bereits in langer Tradition bestehenden Bundesranglistenturnier in Sachsen-Anhalt. Fabian Kruppa, Maik Schulz, Ronja Maria Jungbluth, Amely Kuznecova und Noah Shady erkämpften in einem starken Konkurrenzfeld eine verdiente Bronzemedaille. Letzterer drehte eine spannende Begegnung durch starken Siegeswillen bis zum Ende. Sang Do Duc und Jan Wiedemann dominierten das Turnier mittels taktisch versierter Kampfführung und verschiedenen Ablenkungsmanövern gegenüber ihren Gegnern, um die erforderlichen Tritte und Fausttechniken anzusetzen und am Ende den Turniersieg in Händen zu halten, somit wichtige Bundesranglistenpunkte zu sammeln und schließlich den Status als Kadersportler in Rheinland-Pfalz weiter sicherzustellen.

PLATZ 1: Jan Wiedemann – Sang Do Duc

PLATZ 3: Fabian Kruppa – Maik Schulz – Ronja Maria Jungbluth – Amely Kuznecova – Noah Shady