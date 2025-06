KIRCHEN – Diebstahl eines Schlüsselkasten in Kirchen

Im Zeitraum zwischen 07. und 09. Juni 2025 wurde in Kirchen-Wingendorf am Vereinsheim des Hundevereins ein am Gebäude befindlicher Schlüsselkasten abgerissen und entwendet. Hinweise an die Polizei Betzdorf, 02741-9260. Quelle Polizei