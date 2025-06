BAD HÖNNINGEN – Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Bad Hönningen

Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde im Zeitraum zwischen 06. Juni 2025, 19:30 Uhr, und 09. Juni 2025, 19:15 Uhr, auf dem Parkplatz an der Rheinallee in Bad Hönningen unweit der Fähre ein geparkter Renault Laguna beschädigt. Die 60-jährige Fahrzeugführerin parkte ihren PKW ordnungsgemäß in einer Parklücke und stellte bei ihrer Rückkehr einen frischen Schaden im Bereich der hinteren linken Beifahrertür fest. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Linz/Rhein zu melden. Quelle Polizei