KIRCHEIB – Schwerer Verkehrsunfall auf der B in Kircheib – Frontalzusammenstoß zwischen Bus und Pkw

Frontalzusammenstoß auf der B 8 in Kircheib. Die Feuerwehren Mehren und Weyerbusch wurden am 03.08 gegen 23:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 8 im Bereich Kircheib alarmiert. Vor Ort bestätigte sich den Einsatzkräften die Erstmeldung. Ein PKW war mit einem Bus kollidiert. Die Person im Pkw wurde mit schwerem technischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit und an den Rettungsdienst übergeben. Vor Ort waren die Feuerwehren Mehren und Weyerbusch, die Wehrleitung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, sowie die Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) als rückwärtige Führungsunterstützung mit 40 Einsatzkräften im Einsatz. Die Polizei und der Rettungsdienst waren ebenfalls mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Für die Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme war die B 8 für längere Zeit gesperrt. Foto: Feuerwehr VG AK-FF – Tim-Lucas Bay