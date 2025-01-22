WALTERSCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Walterschen
WALTERSCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Walterschen
Am Mittwoch, 12. August 2026, 18:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Walterschen
eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Neufassung der wiederkehrenden Ausbaubeitragssatzung in der Ortsgemeinde Walterschen
- Ausbauprogramm; Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Hauptstraße
(Teilstück), Talstraße, Bergstraße, Lindenstraße, Schulstraße und der Straße „Zum langen Holz“
- Auftragsvergabe – Erneuerung der Straßenbeleuchtung
- Einführung eines Gemeindewappens – Beauftragung eines Heraldikers
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Frank-Walter Koch
Ortsbürgermeister