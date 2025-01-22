WALTERSCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Walterschen

Am Mittwoch, 12. August 2026, 18:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Walterschen

eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Neufassung der wiederkehrenden Ausbaubeitragssatzung in der Ortsgemeinde Walterschen Ausbauprogramm; Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Hauptstraße

(Teilstück), Talstraße, Bergstraße, Lindenstraße, Schulstraße und der Straße „Zum langen Holz“

Auftragsvergabe – Erneuerung der Straßenbeleuchtung Einführung eines Gemeindewappens – Beauftragung eines Heraldikers Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Frank-Walter Koch

Ortsbürgermeister