Bürgerkurier

Nachrichten für den Kreis Rhein-Westerwald-Sieg

WALTERSCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Walterschen

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WALTERSCHEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Walterschen

Am Mittwoch, 12. August 2026, 18:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Walterschen

eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Neufassung der wiederkehrenden Ausbaubeitragssatzung in der Ortsgemeinde Walterschen
  2. Ausbauprogramm; Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Hauptstraße

(Teilstück), Talstraße, Bergstraße, Lindenstraße, Schulstraße und der Straße „Zum langen Holz“

  1. Auftragsvergabe – Erneuerung der Straßenbeleuchtung
  2. Einführung eines Gemeindewappens – Beauftragung eines Heraldikers
  3. Verschiedenes
  4. Einwohnerfragestunde

Frank-Walter Koch

Ortsbürgermeister

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