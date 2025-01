KESCHEID – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Kescheid zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Montag, 10. Februar 2025, findet im Dorfgemeinschaftshaus Kescheid eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung: Nichtöffentliche Sitzung, Beginn: 20:00 Uhr: 1. Grundstücksangelegenheiten; 2. Grundstücksangelegenheiten; Öffentliche Sitzung, Beginn: 20:30 Uhr; 3. Teilweise Einziehung eines Wirtschaftsweges in der Gemarkung Kescheid, Flur 13, Flurstück 79; 4. Widmungen; 4.1. Widmung einer Gemeindestraße – Hardter Straße; 4.2. Widmung einer Gemeindestraße – Hauptstraße; 4.3. Widmung eines Gehweges – Hauptstraße; 5. Neufassung der wiederkehrenden Ausbaubeitragssatzung in der Ortsgemeinde Kescheid; 6. Unterschutzstellung einer Eiche in der Ortsgemeinde Kescheid, Ortsteil Püscheid, zum Naturdenkmal nach § 22 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG); 7. Verschiedenes. Doris Lichtenthäler, Ortsbürgermeisterin