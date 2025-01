HERSCHBACH – Verkehrsunfall auf der L 305 – eine Person tödlich, eine schwerst verletzt

Am 29. Januar 2025 gegen 13:50 Uhr ereignete sich auf der L 305 bei Herschbach ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger PKW-Fahrer befuhr die L 305 aus Richtung Selters kommend in Richtung Herschbach. Hinter dem PKW fuhr ein Transporter in gleicher Fahrtrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Fahrer mit seinem PKW in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus. Der PKW prallte nach der Kollision mit dem Bus wieder auf seine Fahrbahn zurück und dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Transporter. Der 65-jährige PKW-Fahrer starb unmittelbar vor Ort. Der Busfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche, Verletzungen. Der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt und ebenfalls stationär in einem Krankhaus aufgenommen. Im Linienbus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Die L 305 war für mehrere Stunden komplett gesperrt. An allen beteiligten Kraftfahrzeugen entstand Totalschaden. Quelle: Polizei