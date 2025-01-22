KAUSEN – PKW-Fahrer nach Kollision mit Baum durch Feuerwehr befreit – Rettungshubschrauber im Einsatz

Am 29. Oktober 2025 ereignete sich gegen kurz vor 10 Uhr auf der L 287 bei Kausen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 82-jähriger Seat-Fahrer von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der Senior war aus Richtung Elkenroth kommend in Richtung Kausen unterwegs. Der Seat-Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und schwerverletzt, sodass er von der Feuerwehr befreit werden musste. Anschließend wurde er durch einen Rettungshubschrauber in eine Siegener Klinik gebracht. Die Polizeiinspektion Betzdorf nahm den Verkehrsunfall auf und ermittelt aktuell zur Unfallursache. Hinweise werden unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen genommen. Quelle Polizei