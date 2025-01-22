HACHENBURG – Talentschmiede und Schule spenden für Deutsche Kinderhospiz Dienste im Westerwald – Kinder sammeln für Kinder – Sportliche Aktionen bringen 2.630 Euro für Familien mit schwerkranken Kindern

Diese Kinder haben große Herzen: Gleich zwei sportliche Benefizaktionen im Westerwald zeigten, wie viel Gutes junge Menschen bewegen können. Insgesamt 2.630 Euro kamen für den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Hachenburg unter dem Dach der Deutschen Kinderhospiz Dienste zusammen. Während die Talentschmiede Rhein-Sieg bei einem Fußballfreestyle-Workshop stolze 2.000 Euro sammelte, liefen Schülerinnen und Schüler der Wilhelm-Albrecht-Schule Höhn sowie benachbarter Schulen beim traditionellen Spendenlauf 630 Euro für den guten Zweck ein. Im Westerwald sind mehr als 240 Kinder und Jugendliche unheilbar krank und werden meist zu Hause gepflegt, wodurch ihre Familien stark belastet sind. Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst in Hachenburg begleitet sie mit Hilfe von Ehrenamtlichen. Weitere Infos unter Telefon 02662/9494590 oder kontakt@ambulanter-kinderhospizdienst-westerwald.de, www.foerderverein-kinderhospizarbeit-ww.de.

Fußballkunst für den guten Zweck

Am 5. Oktober 2025 lud Eddy Theis von der Talentschmiede Rhein-Sieg Kinder und Jugendliche auf den Sportplatz Weitefeld ein. Ehrengast und Fußball-Freestyler Julian Hollands, gebürtiger Westerwälder und international bekannt für seine Trickkünste, begeisterte den Nachwuchs mit einem kostenlosen Workshop. Schon im Vorfeld war zu Spenden aufgerufen worden – mit großem Erfolg. Zahlreiche Unterstützerinnen und Unterstützer überwiesen vorab Beiträge, die am Aktionstag durch weitere Spenden ergänzt wurden. Dank einer zusätzlichen Zuwendung der Sparkasse rundete sich die Gesamtsumme auf 2.000 Euro.

Spendenlauf der Wilhelm-Albrecht-Schule in Höhn

Bereits am 23. September 2025 traten Kinder und Jugendliche beim Spendenlauf der Wilhelm-Albrecht-Schule Höhn zum fünften Mal für soziale Projekte an. Neben den Schülerinnen und Schülern der gastgebenden Schule beteiligten sich auch Kinder der Grundschule Höhn sowie der Förderschulen Wirges und Wissen. Gemeinsam zeigten sie, dass Sport mehr sein kann als nur Wettkampf. Mit großem Ehrgeiz drehten die Teilnehmenden ihre Runden. Dabei ging es weniger um Bestzeiten, sondern vielmehr darum, möglichst viele Kilometer zu sammeln, die durch die Spenden der Elternschaft und weiterer Unterstützer in bare Hilfe für soziale Projekte verwandelt wurden. Am Ende zeigte sich ein beeindruckendes Ergebnis: Insgesamt wurden 1.890 Euro erlaufen, die auf drei soziale Projekte aufgeteilt wurden. An den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Hachenburg gingen 630 Euro, die an Cornelia Cziesla, Ehrenamtliche bei den Deutschen Kinderhospiz Diensten, bei der offiziellen Spendenübergabe überreicht wurden.

Hospizarbeit im Westerwald: Helfen, wo Hilfe dringend gebraucht wird

In Deutschland leben rund 100.000 Kinder und Jugendliche mit einer lebensverkürzenden Erkrankung – allein im Westerwald schätzungsweise 240. Die Aufgabe der Deutschen Kinderhospiz Dienste ist es, die betroffenen Familien auf ihrem schwierigen Weg zu begleiten und ihnen Entlastung, Halt und menschliche Nähe zu geben.

Wer den Deutschen Kinderhospiz Diensten helfen möchte, ist herzlich eingeladen, sich per Telefon oder per E-Mail zu melden. Unterstützen können Sie durch Spenden oder ehrenamtliches Engagement. Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Westerwald – Graf-Heinrich-Str. 1, 57627 Hachenburg, Telefon: 02662-9494590 – kontakt@ambulanter-kinderhospizdienst-westerwald.de

www.foerderverein-kinderhospizarbeit-ww.de. Ein neuer Befähigungskurs startet am 26.02.2026, bei Interesse bitte anmelden.

Spendenkonten: Westerwald Bank eG; IBAN: DE06 5739 1800 0027 7792 04 – Sparkasse Westerwald-Sieg; IBAN DE94 5735 1030 0055 0692 64