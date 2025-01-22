KAUSEN – Diebstahl von Grabschmuck in Kausen

Im Zeitraum zwischen 18.04.2026 und 24.04.2026 kam es zu einem Diebstahl auf dem Friedhof in Kausen. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurden zwei goldfarbene Grabfiguren entwendet, die mit Schrauben auf dem Grabstein befestigt waren. Dabei handelte es sich jeweils um eine Darstellung der heiligen Maria sowie Jesus. Es wird darum gebeten, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Friedhöfe zeitnah Ihrer zuständigen Polizeidienststelle zu melden. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-926-0. Quelle: Polizei